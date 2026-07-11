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Вембаньяма продлил контракт с «Сан-Антонио». Известна зарплата звёздного центрового

Вембаньяма продлил контракт с «Сан-Антонио». Известна зарплата звёздного центрового
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Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма подписал с «Сан-Антонио» новое соглашение. Об этом сообщается на официальном сайте «Спёрс».

Новый контракт француза с финалистом плей-офф НБА — 2025/2026 рассчитан на пять лет. Его оклад за это время составит $ 252 млн. Соглашение вступит в силу с сезона-2027/2028. Вембаньяма имел бы право на 30% потолка зарплат, если бы по итогам следующего года стал MVP, получил награду лучшему защищающемуся игроку или вошёл в символическую сборную НБА.

Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» под первым номером драфта НБА 2023 года. В сезоне-2025/2026 игрок помог команде дойти до финала плей-офф НБА, однако «Спёрс» уступили «Нью-Йорк Никс» в серии со счётом 1-4. Француз единогласно признан лучшим защитником минувшего сезона.

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