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Нью-Йорк Никс — Бруклин Нетс, результат матча 11 июля 2026, счет 65:91, Летняя лига НБА 2026, Егор Дёмин

20 очков Дёмина помогли «Майами» разгромить чемпиона НБА «Нью-Йорк» в матче Летней лиги
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В ночь с 10 на 11 июля завершился матч Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2026, в котором «Бруклин Нетс» в гостях разгромил «Нью-Йорк Никс». Матч, проходивший на арене «Томас и Мак Центр» в Парадайсе, завершился со счётом 91:65.

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
11 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
65 : 91
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Нью-Йорк Никс: Джонс, Дадье, Акинс, Джонстон, Селлерс, Роббинс, Уэр, Диавара, Никель, Журден
Бруклин Нетс: Браун, Вольф, Пауэлл, Дёмин, Умричус, Джонсон, Билодо, Дэйнджа, Сараф

Разыгрывающий защитник «Нетс» Егор Дёмин провёл на паркете чуть более 22 минут. За это время игрок оформил следующую статистику: набрал 20 очков, сделал три подбора, отдал две передачи, совершил один блок-шот и один перехват, допустил одну потерю и четырежды отметился фолами. Его показатель полезности за игру составил «+32».

Больше всего очков в матче, помимо Дёмина, (20) набрал американский разыгрывающий защитник «Бруклина» Кристоффер Браун. В составе «Никс» наибольшей результативностью отметился французский тяжёлый форвард Паком Дадье — также 20 очков.

Календарь Летней лиги НБА — 2026
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