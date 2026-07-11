20 очков Дёмина помогли «Майами» разгромить чемпиона НБА «Нью-Йорк» в матче Летней лиги

В ночь с 10 на 11 июля завершился матч Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2026, в котором «Бруклин Нетс» в гостях разгромил «Нью-Йорк Никс». Матч, проходивший на арене «Томас и Мак Центр» в Парадайсе, завершился со счётом 91:65.

Разыгрывающий защитник «Нетс» Егор Дёмин провёл на паркете чуть более 22 минут. За это время игрок оформил следующую статистику: набрал 20 очков, сделал три подбора, отдал две передачи, совершил один блок-шот и один перехват, допустил одну потерю и четырежды отметился фолами. Его показатель полезности за игру составил «+32».

Больше всего очков в матче, помимо Дёмина, (20) набрал американский разыгрывающий защитник «Бруклина» Кристоффер Браун. В составе «Никс» наибольшей результативностью отметился французский тяжёлый форвард Паком Дадье — также 20 очков.