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Егор Дёмин третий раз подряд набрал 20+ очков в матчах Летней лиги НБА — 2026

Егор Дёмин третий раз подряд набрал 20+ очков в матчах Летней лиги НБА — 2026
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Разыгрывающий защитник «Нетс» Егор Дёмин оформил 20+ очков в третьем подряд своём матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2026.

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
11 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
65 : 91
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Нью-Йорк Никс: Джонс, Дадье, Акинс, Джонстон, Селлерс, Роббинс, Уэр, Диавара, Никель, Журден
Бруклин Нетс: Браун, Вольф, Пауэлл, Дёмин, Умричус, Джонсон, Билодо, Дэйнджа, Сараф

Это произошло после того, как россиянин набрал 20 очков в матче с «Нью-Йорк Никс» (91:65). Ранее разыгрывающий защитник завершал встречи с «Сакраменто Кингз» (76:79) и с «Голден Стэйт Уорриорз» (100:79), записав в свой актив по 23 очка в каждом из них.

Егор стал игроком «Бруклина» на драфте НБА в 2025 году, когда коллектив выбрал его под восьмым номером в первом раунде, что стало рекордом для представителей России. По итогам сезона-2025/2026 команда одержала 20 побед при 62 поражениях и заняла 13-е место в Восточной конференции.

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