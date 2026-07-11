Егор Дёмин третий раз подряд набрал 20+ очков в матчах Летней лиги НБА — 2026

Разыгрывающий защитник «Нетс» Егор Дёмин оформил 20+ очков в третьем подряд своём матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2026.

Это произошло после того, как россиянин набрал 20 очков в матче с «Нью-Йорк Никс» (91:65). Ранее разыгрывающий защитник завершал встречи с «Сакраменто Кингз» (76:79) и с «Голден Стэйт Уорриорз» (100:79), записав в свой актив по 23 очка в каждом из них.

Егор стал игроком «Бруклина» на драфте НБА в 2025 году, когда коллектив выбрал его под восьмым номером в первом раунде, что стало рекордом для представителей России. По итогам сезона-2025/2026 команда одержала 20 побед при 62 поражениях и заняла 13-е место в Восточной конференции.