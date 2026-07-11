Илона Корстин рассказала, как пережила смерть почётного президента ЕЛ Сергея Иванова

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала, как пережила смерть почётного президента Единой лиги и бывшего министра обороны РФ Сергея Иванова, который скончался в июне 2026 года.

«Для нас уход Сергея Борисовича из жизни — колоссальная потеря. Человеческая потеря в первую очередь. Знакомы мы были очень долго — более 20 лет. Я знала его ещё со времён моего выступления за сборную России. Нашу женскую сборную он всегда отмечал, награждал, поздравлял, ставил в пример. Затем наше общение продолжилось уже по работе в Единой лиге. Было много интересных рабочих встреч и поездок.

Сергей Борисович стал прекрасным наставником, направлял и корректировал нашу работу в Единой лиге. Я не представляю сейчас баскетбольные матчи без него. Несмотря на напряжённый график, он всегда находил время для баскетбола. Всегда общались с ним на матчах.

Руководитель он был прекрасный. Чёткий, дипломатичный, честный. Очень достойный. Я бы сказала, что это великий человек. Всегда относилась к нему с огромным уважением и прислушивалась к его мнению. Знаете, вот сейчас, через какое-то время я совершенно чётко понимаю: всё, что он говорил — это очень важные и правильные вещи, и именно это и нужно делать.

Мы всегда следовали указаниям Сергея Борисовича, но в последние годы он научил нас самостоятельному управлению лигой. Вся работа, организация и проведение всех наших соревнований, юридическая, финансовая, маркетинговая деятельность — всё это выполняется офисом Лиги под руководством генерального директора и президента», — приводит слова Корстин «Матч ТВ».