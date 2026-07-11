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В The Athletic раскрыли детали драки между Адебайо и Хирроу

В The Athletic раскрыли детали драки между Адебайо и Хирроу
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Издание The Athletic раскрыло детали драки между двумя игроками НБА — Бэмом Адебайо («Майами Хит») и Тайлером Хирроу («Милуоки Бакс»).

«Инцидент произошёл в тренажёрном зале внутри Resorts World Casino на глазах у команды Хирроу по AAU. По словам нескольких источников, присутствовавших при инциденте и получивших анонимность для обсуждения деликатного вопроса, Адебайо вышел на площадку, и Хирроу что-то сказал ему.

Адебайо подошёл к Хирроу и, не колеблясь, ударил его. Тренер Хирроу по AAU вступил в конфронтацию с Адебайо, а Хирроу кричал на своего бывшего товарища по команде, пока его выводили сотрудники службы безопасности. Оба игрока покинули место происшествия самостоятельно. Затем во время интервью у Хирроу была заметна небольшая отметина под левым глазом, которое состоялось незадолго до того, как стали известны новости о конфликте с Адебайо», — говорится в статье издания.

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