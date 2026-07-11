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Президент «Уралмаша» оценил шансы Ищенко в НБА

Президент «Уралмаша» оценил шансы Ищенко в НБА
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Президент команды Единой лиги ВТБ «Уралмаш» Виктор Ганиенко оценил шансы 21-летнего российского защитника Всеволода Ищенко в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) после выбора на драфте клубом «Даллас Маверикс».

— Ваше мнение об Ищенко — сможет о себе заявить за океаном?
— Однозначно. Для нашего баскетбола это очень хорошо. Парень из российского клуба попал в НБА, не проходя европейские школы. У него отменные данные для разыгрывающего, хороший первый шаг, и он очень стабилен в бросках, — приводит слова Ганиенко пресс-служба команды.

Российский защитник был выбран под 56-м номером драфта, а затем попал в заявку на Летнюю лигу НБА.

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