Экс-игрок ЦСКА и «Монако» Джеймс подписал контракт с «Анадолу Эфес»

35-летний американский профессиональный баскетболист Майк Джеймс, играющий на позиции разыгрывающего защитника, подписал контракт с командой Евролиги «Анадолу Эфес», о чём сообщили в пресс-службе турецкого клуба.

Соглашение заключено по формуле «1+1».

С 2021 по 2026 год Джеймс выступал в команде «Монако», в составе которой в 2024 году был признан самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионате, дважды попадал в первую символическую сборную и трижды — во вторую.

В минувшем сезоне монегаски заняли восьмое место в регулярке, а в плей-офф проиграли «Олимпиакосу» (0-3). «Анадолу Эфес» занял 19-е место и не вышел в плей-офф.