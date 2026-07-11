«Решённое дело в другом городе». Уиндхорст заявил, что Леброн не вернётся в «Кливленд»

41-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс может не вернуться в «Кливленд Кавальерс», о чём сообщил инсайдер и журналист ESPN Брайан Уиндхорст.

«Возвращение в Кливленд? Я также слышу различную информацию по его активности в других городах. Я не скажу, кто именно это был, но сегодня у меня был созвон с человеком, которого я считаю хорошим источником, и он клялся, что подписание Леброна — уже решённое дело в другом городе», — сказал Уиндхорст в эфире ESPN.

Леброн был выбран под первым номером на драфте НБА в 2003 году «Кливлендом». В 2010-м Джеймс ушёл из клуба в «Майами», где взял два чемпионства, а затем вернулся в «Кавальерс» и завоевал третий титул в 2016-м. С 2018 по 2026 год Леброн выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», где единожды стал чемпионом.