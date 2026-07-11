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Корстин ответила, какие трансферы в Единой лиге её удивили

Корстин ответила, какие трансферы в Единой лиге её удивили
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась о трансферах межсезонья.

— Какие трансферы успели удивить в это межсезонье?
— На данный момент отметила бы приход в «Зенит» знакомого нам по работе в «Химках» Душко Ивановича. У него достаточно жёсткая манера управления командой. Он очень требовательный, строгий специалист, любит проводить длительные тренировки.

В то же время УНИКС покинул Велимир Перасович, а главным тренером был назначен его помощник Милан Каракаш — интересное и в то же время рискованное решение от руководства УНИКСа.

Интересными показались новости о переходе Луки Шаманича в УНИКС, Андрея Лопатина в «Локомотив-Кубань» и возвращении Дмитрия Кулагина в «Зенит». Но это ещё только начало трансферной кампании — всё впереди, — приводит слова Корстин «Матч ТВ».

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