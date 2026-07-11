Всеволод Ищенко прокомментировал дебют в составе «Далласа» в Летней лиге НБА

21-летний российский защитник Всеволод Ищенко, выступающий за команду НБА «Даллас Маверикс», отреагировал на свой дебют в матче Летней лиги с «Голден Стэйт Уорриорз» (90:101).

— Как оценишь свой дебют в Летней лиге?

— Не так, как хотелось бы, но ничего страшного. Буду стараться, чтобы дальше было лучше.

— Что почувствовал, когда тренер в первый раз сказал тебе: «Готовься, сейчас выходишь»?

— Ничего не сказал, там такая спонтанная замена получилась, я даже подумать ничего не успел перед выходом на площадку, но это, наверное, и к лучшему.

— Со стороны казалось, что по ходу матча ты обретаешь всё больше уверенности. А как было по твоим ощущениям?

— По моим – я с самого начала был полностью уверен в своих силах. Не особо много возможностей представилось, чтобы это продемонстрировать, но это только первая игра, — приводит слова Ищенко пресс-служба «Локомотива-Кубань».