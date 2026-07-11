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Всеволод Ищенко прокомментировал дебют в составе «Далласа» в Летней лиге НБА

Всеволод Ищенко прокомментировал дебют в составе «Далласа» в Летней лиге НБА
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21-летний российский защитник Всеволод Ищенко, выступающий за команду НБА «Даллас Маверикс», отреагировал на свой дебют в матче Летней лиги с «Голден Стэйт Уорриорз» (90:101).

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
10 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
90 : 101
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Даллас Маверикс: Джонсон - 27, Нембхард - 15, Пулакидас - 14, де Ларреа - 9, Ищенко - 7, Смит - 7, Лаваль - 5, Спрингер - 4, Акобунду-Эхиогу - 2, Фрэнсис, Диас-Грахам
Голден Стэйт Уорриорз: Крайер - 25, Лендебор - 21, Ольбрих - 12, Джонс - 11, Айк - 9, Леонс - 8, Ричард - 6, Макмиллиан - 4, Кларк - 3, Смит - 2

— Как оценишь свой дебют в Летней лиге?
— Не так, как хотелось бы, но ничего страшного. Буду стараться, чтобы дальше было лучше.

— Что почувствовал, когда тренер в первый раз сказал тебе: «Готовься, сейчас выходишь»?
— Ничего не сказал, там такая спонтанная замена получилась, я даже подумать ничего не успел перед выходом на площадку, но это, наверное, и к лучшему.

— Со стороны казалось, что по ходу матча ты обретаешь всё больше уверенности. А как было по твоим ощущениям?
— По моим – я с самого начала был полностью уверен в своих силах. Не особо много возможностей представилось, чтобы это продемонстрировать, но это только первая игра, — приводит слова Ищенко пресс-служба «Локомотива-Кубань».

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