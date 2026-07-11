«Тренер похвалил». Ищенко — о взаимодействии с игроками «Далласа» в Летней лиге НБА

21-летний российский защитник Всеволод Ищенко, выступающий за команду НБА «Даллас Маверикс», рассказал о взаимодействии с партнёрами после дебюта в матче Летней лиги с «Голден Стэйт Уорриорз» (90:101).

— Тренер давал тебе какое-то индивидуальное задание перед матчем? А сказал ли что-то после игры?

— Перед матчем мне сказали делать лучшее, что я умею: набирать очки, заигрывать партнёров, собирать отскоки — делать всего понемногу. А после игры тренер похвалил, сказал, что я сыграл хорошо, хотя я сам думаю, что можно было лучше.

— Получается коммуникация с другими игроками? Хорошо понимаете друг друга?

— Конечно. В плане коммуникации вообще нет проблем. Все дружелюбные, очень любят пообщаться.

— Успел посмотреть Лас-Вегас?

— Только из окна автобуса. Здесь очень жарко, да и времени гулять нет, — приводит слова Ищенко пресс-служба «Локомотива-Кубань».