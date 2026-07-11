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«Тренер похвалил». Ищенко — о взаимодействии с игроками «Далласа» в Летней лиге НБА

«Тренер похвалил». Ищенко — о взаимодействии с игроками «Далласа» в Летней лиге НБА
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21-летний российский защитник Всеволод Ищенко, выступающий за команду НБА «Даллас Маверикс», рассказал о взаимодействии с партнёрами после дебюта в матче Летней лиги с «Голден Стэйт Уорриорз» (90:101).

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
10 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
90 : 101
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Даллас Маверикс: Джонсон - 27, Нембхард - 15, Пулакидас - 14, де Ларреа - 9, Ищенко - 7, Смит - 7, Лаваль - 5, Спрингер - 4, Акобунду-Эхиогу - 2, Фрэнсис, Диас-Грахам
Голден Стэйт Уорриорз: Крайер - 25, Лендебор - 21, Ольбрих - 12, Джонс - 11, Айк - 9, Леонс - 8, Ричард - 6, Макмиллиан - 4, Кларк - 3, Смит - 2

— Тренер давал тебе какое-то индивидуальное задание перед матчем? А сказал ли что-то после игры?
— Перед матчем мне сказали делать лучшее, что я умею: набирать очки, заигрывать партнёров, собирать отскоки — делать всего понемногу. А после игры тренер похвалил, сказал, что я сыграл хорошо, хотя я сам думаю, что можно было лучше.

— Получается коммуникация с другими игроками? Хорошо понимаете друг друга?
— Конечно. В плане коммуникации вообще нет проблем. Все дружелюбные, очень любят пообщаться.

— Успел посмотреть Лас-Вегас?
— Только из окна автобуса. Здесь очень жарко, да и времени гулять нет, — приводит слова Ищенко пресс-служба «Локомотива-Кубань».

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