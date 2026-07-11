«Приезд Папы Римского». Баркли — о том, что нужно «Сакраменто» для попадания в плей-офф

11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик Чарльз Баркли ответил на вопрос, что нужно команде «Сакраменто Кингз», чтобы вновь выйти в плей-офф североамериканской лиги.

«Чудо. Рука божья. Приезд Папы Римского. У «Кингз» сейчас плохие времена, и это отстой, потому что у них одна из лучших фан-баз в мире», — приводит слова Баркли издание Clutch Рoints.

«Сакраменто Кингз» в последний раз играл в плей-офф НБА в апреле 2023 года. Команда пробилась в постсезон после 16-летнего отсутствия и уступила «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 3-4 в серии первого раунда Западной конференции.