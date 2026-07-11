Корстин: в ФИБА все говорят, что им не хватает на международных соревнованиях России

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась о возвращении российских команд на международную арену.

— Мы видим, что всё больше наших атлетов в различных видах спорта возвращают на международную арену с флагом и гимном. Как считаете, когда дойдёт очередь до наших баскетбольных сборных и клубов?

— Здесь, наверное, больше вопросы к РФБ, потому что она непосредственно контактирует по всем этим вопросам. Но, естественно, мы всё это время на связи с представителями Евролиги.

И есть ULEB — организация, в которую входят все европейские лиги. Единая лига тоже член ULEB. И с ФИБА мы в прекрасных отношениях. На дружеском уровне общаемся со всеми, но все ждут подтверждения относительно нас от Международного олимпийского комитета (интервью состоялось до решения МОК о восстановлении ОКР). Там ведь должны дать отмашку международным спортивным федерациям. Со своей стороны мы готовы, мы ждём, но от нас, опять же, здесь ничего не зависит. Всё зависит от МОК, который даёт распоряжения. Но могу сказать вам на уровне общения с ФИБА, они все говорят, что им не хватает на международных соревнованиях России, — приводит слова Корстин «Матч ТВ».