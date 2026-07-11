«То, что вызывает любовь к игре». Игуодала — о Леброне Джеймсе в «Голден Стэйт» с Карри

Четырёхкратный чемпион НБА Андре Игуодала высказался о возможном присоединении Леброна Джеймса к «Голден Стэйт Уорриорз».

«Как я говорю с 2013 года о Стефе Карри — никто не понимает, насколько он велик. Мой друг на днях спросил у меня: «Стеф Карри — если он собирается получить ещё одного из величайших игроков своего поколения [Леброна Джеймса] в свою команду, что это говорит о нём?» Нам нужно оглянуться назад и сказать: «Вау». Мы всё ещё будем видеть его влияние [на игру] через 30, 40 лет. Люди, которые никогда не думали об игре в НБА, пытаются попасть туда сейчас из-за него. Есть только один близкий к нему — Леброн Джеймс. Многие люди могут иметь статус Стефа. Так же, как когда у вас есть Яо Мин, ещё два миллиарда людей заинтересованы в баскетболе, у вас есть куча ребят, которые хотят стать новыми Стефами.

И есть некоторые вещи в нём, которые вы не сможете получить при всём своём желании. Он поцелован богом и одарён. Переход Леброна в «Уорриорз»? Это конкурентная среда, и мы сами создаём эти нарративы. Учитывая, на каком этапе их карьеры они находятся и то, что они сделали в Париже… По моему мнению, Леброн Джеймс, возможно, самый умный баскетболист, которого я когда-либо видел. Для него играть с кем-то вроде Стефа Карри… Видеть это, даже представлять их вместе на паркете — это то, что вызывает интерес и любовь к игре, к баскетболу, — это величие наших игроков. Так что я буду смотреть. Каждую игру», — приводит слова Игуодалы ESPN.