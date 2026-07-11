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Президент «Уралмаша» объяснил, что его мотивирует заниматься екатеринбургским клубом

Президент «Уралмаша» объяснил, что его мотивирует заниматься екатеринбургским клубом
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Президент команды Единой лиги ВТБ «Уралмаш» Виктор Ганиенко высказался о мотивации заниматься развитием клуба.

— Что вас мотивирует продолжать этим заниматься?
— «Уралмаш» — это бренд не только уральского региона, это бренд, можно сказать, советский, и хочется его сохранить. На логотипе клуба — знамя Орджоникидзевского района, там расположен Уралмашзавод. В этом клубе всегда играли выдающиеся игроки. Важно знать, что клуб живёт, процветает.

Наша основная задача на будущее — сохранить этот бренд, а если бюджет будет выше миллиарда, тогда мы сможем биться за призы, потому что на сегодня первая четвёрка имеет бюджеты в три раза больше нашего. Поэтому сегодня «Робеку», который торгует шнурками и стельками, трудно соревноваться с «Норникелем» и «Газпромом», но не всё меряется деньгами, а желанием, характером и волей. Все эти факторы должны присутствовать у наших баскетболистов! — приводит слова Ганиенко пресс-служба команды.

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