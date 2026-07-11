«Евролиге понравилась наша идея». Корстин — о Суперкубке-2026

Президент Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась о Суперкубке, который будет проведён в 2026 году.

— Состав участников Суперкубка уже вырисовывается?

— У нас точно будут четыре лучшие команды Лиги — ЦСКА, УНИКС, «Локомотив-Кубань» и «Зенит». А также два клуба из Европы — представители Евролиги и Лиги чемпионов. Позже мы объявим полный состав участников турнира официально. Будут две группы по три команды. Победители групп встретятся в финале. Команды, занявшие в подгруппах вторые места, разыграют бронзу. Турнир пройдёт с 17 по 20 сентября в Москве на «ВТБ Арене».

— Будет жеребьёвка?

— Нет, её не будет. Лига по спортивному принципу распределяет команды по группам. Кстати, интересный момент. Евролига посмотрела на то, что перед сезоном мы проводим Суперкубок, и они тоже вводят у себя по нашему образцу Суперкубок. Им наша идея понравилась.

— Какие зарубежные участники будут в WBC?

— Клубы из Сербии и Республики Сербской, — приводит слова Корстин «Матч ТВ».