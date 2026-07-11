«Все следим, нравится нам или нет». Игуодала — о величии Леброна на фоне будущего в НБА

Четырёхкратный чемпион НБА Андре Игуодала высказался о величии 41-летнего Леброна Джеймса на фоне слухов про его будущий клуб в лиге.

«Он полностью заслуживает такого пути. Вы можете просто чувствовать волнение болельщиков. Одна вещь, которую я усвоил за время работы в лиге и с [комиссионером] Адамом [Сильвером], это то, что мы должны лучше продвигать позитивные мысли и информационный фон вокруг лиги, а тут позитив заключается в том, что Леброн всё ещё играет. Учитывая, что каждый раз, когда просыпается, он может запросто выбесить кого-то, потому что выпьет красный Gatorade вместо синего… Думаю, это просто отличный момент для баскетбола.

Это просто показывает нашу глобальную привлекательность, когда спортсмен, лучший игрок нашего поколения, всё ещё привлекает такое внимание, уважение и любопытство. Так что возможность может быть потрясающей. Все следим за его будущим, независимо от того, нравится нам это или нет», — приводит слова Игуодалы ESPN.