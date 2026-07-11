Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Выбрал жертву». Чарания — о новом контракте Вембаньямы с «Сан-Антонио»

«Выбрал жертву». Чарания — о новом контракте Вембаньямы с «Сан-Антонио»
Комментарии

Авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания высказался о новом контракте Виктора Вембаньямы с клубом НБА «Сан-Антонио Спёрс».

«Вембаньяма решил взять 25% максимума вместо 30%, после того как он и «Спёрс» рассмотрели несколько вариантов. Крупное решение для звезды НБА и защитника года, вступающего в свой четвёртый сезон.

«Сан-Антонио» тесно сотрудничал с Вембаньямой и его представителями, предлагая полный супермаксимальный контракт и различные варианты продления. Но Вембаньяма в конечном счёте выбрал жертву контрактом, основанную на желании дать ему и организации больше возможностей для построения устойчивой команды-контендера вокруг него», — написал Чарания в социальной сети Х.

Материалы по теме
Вембаньяма получил максимальный контракт. Но главный выигравший здесь — «Сан-Антонио»
Вембаньяма получил максимальный контракт. Но главный выигравший здесь — «Сан-Антонио»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android