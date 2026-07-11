«Выбрал жертву». Чарания — о новом контракте Вембаньямы с «Сан-Антонио»

Авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания высказался о новом контракте Виктора Вембаньямы с клубом НБА «Сан-Антонио Спёрс».

«Вембаньяма решил взять 25% максимума вместо 30%, после того как он и «Спёрс» рассмотрели несколько вариантов. Крупное решение для звезды НБА и защитника года, вступающего в свой четвёртый сезон.

«Сан-Антонио» тесно сотрудничал с Вембаньямой и его представителями, предлагая полный супермаксимальный контракт и различные варианты продления. Но Вембаньяма в конечном счёте выбрал жертву контрактом, основанную на желании дать ему и организации больше возможностей для построения устойчивой команды-контендера вокруг него», — написал Чарания в социальной сети Х.