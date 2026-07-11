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Форвард «Торонто» Барнс высказался о возвращении Кавая Леонарда в команду

Форвард «Торонто» Барнс высказался о возвращении Кавая Леонарда в команду
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Американский форвард «Торонто Рэпторс» Скотти Барнс прокомментировал возвращение в канадский клуб звёздного баскетболиста Кавая Леонарда.

«Выглядит очень грозно. У нас на каждой позиции есть игроки, готовые защищаться. У нас такой менталитет. По сути, мы будем отнимать конфету у ребёнка. У нас есть игроки на каждой роли, которые могут делать множество разных вещей, помогающих команде, которые готовы выйти и играть вместе с Каваем. Знаем, что Кавай умеет делать на площадке. Набирать очки, защищаться, перехватывать, быть активным. Он идеально впишется», — приводит слова Барнса Underdog NBA в социальной сети Х.

Напомним, Леонард уже ранее выступал за «Рэпторс» в сезоне-2018/2019. Тогда он помог канадскому клубу впервые в истории выиграть чемпионский титул НБА и был признан MVP финальной серии. После этого форвард перешёл в «Лос-Анджелес Клипперс».

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