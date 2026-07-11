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Тренер «Бруклина» Гейтли: мы должны понять, как одновременно раскрыть Брауна и Дёмина

Тренер «Бруклина» Гейтли: мы должны понять, как одновременно раскрыть Брауна и Дёмина
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Тренер «Бруклин Нетс» в Летней лиге Датч Гейтли прокомментировал начало работы с новичком команды Микелем Брауном, выбранным под шестым номером на драфте-2026, и его взаимодействие с российским защитником Егором Дёминым.

«Сейчас ставим перед Микелем задачу чётко понять его место в структуре нашего нападения. Они с Егором Дёминым вместе. Мы должны понять, как одновременно раскрыть обоих на площадке. В защите ему надо работать над атлетизмом. Чтобы была возможность сбить ход роллмена, вытеснить его.

Браун умён. Кое-что в его защитном арсенале уже относится к четвёртому-пятому уровню. Мы сейчас в Летней лиге на уровне «1,5». Он понимает, что следующий шаг вряд ли произойдёт до октября. Доведём мелочи до идеала, а потом будем строиться на этом фундаменте», — приводит слова Гейтли журналист Брайан Льюис на своей странице в социальной сети Х.

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