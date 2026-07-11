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Защитник «Бостона» Уайт: обмен Джейлена Брауна не означает смены курса для «Селтикс»

Защитник «Бостона» Уайт: обмен Джейлена Брауна не означает смены курса для «Селтикс»
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Защитник «Бостон Селтикс» Деррик Уайт прокомментировал обмен звёздного форварда Джейлена Брауна в «Филадельфию Сиксерс» и заявил, что цели команды остались прежними.

«Я так не думаю. Когда мяч будет введён в игру, когда бы ни начался наш первый матч, все будут ожидать от нас победы и хотеть, чтобы мы побеждали, так что у нас будет тот же настрой и те же ожидания, мы должны выходить и атаковать», — приводит слова Уайта журналист Бобби Кривицки в социальной сети Х.

29-летний Джейлен Браун выступал за «Бостон Селтикс» с 2016 года. С клубом он стал чемпионом НБА в сезоне-2023/2024 и был признан MVP финала. Браун пять раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА (2021, 2023-2026).

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