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Адетокунбо рассказал о единственном матче, который он посмотрел до перехода в НБА

Адетокунбо рассказал о единственном матче, который он посмотрел до перехода в НБА
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Двукратный MVP и чемпион НБА Яннис Адетокунбо признался, что до прихода в лигу он посмотрел всего один матч в своей жизни — «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Бостон Селтикс» с Коби Брайантом.

«Единственный матч, который я смотрел до подписания контракта первого контракта в НБА, был с Коби, это «Лейкерс» и «Селтикс». Затем я приехал сюда в 18 лет. Никогда не был в Милуоки до этого», — приводит слова Адетокунбо Katsu в социальной сети Х.

В минувшем регулярном сезоне-2025/2026 НБА греческий баскетболист принял участие в 36 матчах. В среднем за игру Адетокунбо набирал 27,6 очка, делал 9,8 подбора и отдавал 5,4 результативной передачи. «Милуоки» завершил сезон с результатом 32-50 и впервые за последние 10 лет не сумел выйти в плей-офф НБА.

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