Экс-форвард МБА Гудумак стал игроком УНИКСа

Баскетбольный клуб УНИКС объявил о подписании контракта с форвардом Александром Гудумаком. Соглашение с 33-летним российским баскетболистом заключено по схеме «1+1». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Уроженец Молдовы в 15 лет переехал в Россию и попал в спортивную школу ЦСКА. Дебютировал за основную команду в матче чемпионата России 3 января 2011 года с «Пари Нижний Новгород».

В составе ЦСКА Гудумак стал двукратным чемпионом Единой лиги ВТБ (2013, 2014). Также выступал за «Автодор», «Красные Крылья», ПСК «Сахалин» (чемпион Суперлиги-1, MVP турнира со статистикой 18,4 очка и 7,6 подбора), «Пари Нижний Новгород», «Енисей», «Самару», «Локомотив-Кубань» и МБА.