«Я очень счастлив. Он невероятный игрок». Форвард Йович — об обмене Адетокунбо в «Майами»

Форвард «Майами Хит» Никола Йович поделился эмоциями от присоединения к команде двукратного MVP НБА Янниса Адетокунбо. По словам сербского баскетболиста, он рад не только возможности играть вместе с греческим форвардом, но и шансу учиться у него.

«Думал, что меня, вероятно, здесь не будет. Но я очень счастлив. Очевидно, не только потому, что буду делить площадку и играть с [Адетокунбо], но я также счастлив, что смогу учиться у одного из величайших форвардов в истории. То, как он живёт, как относится к баскетболу и всё такое. Он зверь. Невероятный игрок. Больше ничего не скажешь», — приводит слова Йовича The Heat Realm в социальной сети Х.

В минувшем регулярном сезоне-2025/2026 НБА греческий баскетболист принял участие в 36 матчах. В среднем за игру Адетокунбо набирал 27,6 очка, делал 9,8 подбора и отдавал 5,4 результативной передачи.