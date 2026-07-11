Егор Дёмин: я стал значительно сильнее, это придаёт уверенности. Работа оправдывает себя

Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал о своём прогрессе в игре под кольцом, который стал результатом работы в межсезонье.

«На этом был акцент в межсезонье. Чем сильнее я стану после работы в тренажёрном зале, тем лучше будут получаться определённые вещи на площадке. Занимаюсь этим каждый день, постоянно думаю, как добиться правильных привычек, идти под кольцо при каждом удобном случае.

Я стал значительно сильнее, это придаёт уверенности. Следующий шаг — попытки в игре. Чем их больше, тем лучше становлюсь. Очень рад, что вся эта работа оправдывает себя. И будет только лучше», — приводит слова Дёмина журналист Эрик Слэйтер в социальной сети Х.