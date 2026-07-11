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Аналитик НБА Симмонс: «Филадельфия» собирается обменять Эмбиида

Аналитик НБА Симмонс: «Филадельфия» собирается обменять Эмбиида
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Аналитик НБА Билл Симмонс заявил, что «Филадельфия Сиксерс» готова обменять центрового Джоэла Эмбиида, и, по его мнению, клуб действительно хочет этого.

«Думаю, они собираются обменять Джоэла Эмбиида, считаю, что они хотят этого. Думаю, он доступен для обмена, и другие команды считают, что он доступен. В «Филадельфии» очень осторожно говорят: «Мы так рады строить команду вокруг Эмбиида, Джейлена, Макси и Ви Джея». Об этом почти нет заявлений», — сказал Симмонс в своём подкасте на YouTube.

Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт Уорриорз» заинтересованы в обмене 32-летнего Эмбиида. Баскетболист был выбран на драфте НБА 2014 года клубом «Филадельфия Сиксерс» под общим третьим номером.

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