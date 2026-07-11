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Центровой «Бостона» Кета: Джейлен Браун — парень, которого невозможно заменить

Центровой «Бостона» Кета: Джейлен Браун — парень, которого невозможно заменить
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Центровой «Бостон Селтикс» Неемиаш Кета прокомментировал обмен звёздного форварда Джейлена Брауна в «Филадельфию Сиксерс». По словам португальца, его бывшего одноклубника будет не хватать как на площадке, так и за её пределами.

«Вы понимаете, что он чувствует. Очевидно, ему тоже было непросто, но в конце концов это часть бизнеса. Джейлен — парень, которого невозможно заменить, в городе его действительно трудно заменить и на площадке. Он так много сделал для Бостона в целом, его определённо будут не хватать», — приводит слова Кеты Celtics on CLNS в социальной сети Х.

Кета был выбран на драфте НБА 2021 года во втором раунде под общим 39-м номером клубом «Сакраменто Кингз», став первым португальским баскетболистом, выбранным на драфте. В 2023-м подписал контракт с «Бостоном», в составе которого стал чемпионом в 2024-м.

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