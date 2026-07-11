Легенда «Майами» Дуэйн Уэйд высказался о будущем Леброна Джеймса в НБА

44-летний трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Дуэйн Уэйд высказался о возможном уходе из баскетбола своего бывшего одноклубника, легендарного игрока Леброна Джеймса.

«Я просто здесь, чтобы ценить то, что вижу… Потому что мы никогда не видели этого раньше. Должно быть немного обидно дойти до этого момента в карьере и всё ещё быть действительно хорошим… Как будто всё ещё могу играть — могу выйти и играть прямо сейчас, но не буду настолько хорош, поэтому мне легко решиться уйти.

Трудно принять такое решение, когда ты всё ещё чертовски хорош… Как можешь уйти от статуса GOAT, когда ты всё ещё GOAT?» — приводит слова Уэйда издание The Heat Realm в социальной сети Х.