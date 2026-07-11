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Генменеджер «Хорнетс» Питерсон прокомментировал обмен Ламело Болла в «Миннесоту»

Генменеджер «Хорнетс» Питерсон прокомментировал обмен Ламело Болла в «Миннесоту»
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Генеральный менеджер «Шарлотт Хорнетс» Джефф Питерсон прокомментировал обмен звёздного разыгрывающего Ламело Болла в «Миннесоту Тимбервулвз». Взамен «Хорнетс» получат центрового Наза Рида, незащищённый пик первого раунда 2033 года, три обмена пиками первого раунда (2028, 2029, 2030) и три пика второго раунда (2029, 2032, 2033).

«У меня есть обязательства перед организацией и фанатами «Хорнетс», которые относятся к долгосрочному будущему. Желаю Ламело только лучшего, он замечательный человек, отличный игрок. Но мы посчитали, что Наз Рид и активы на драфте дадут нам больше гибкости в дальнейшем», — приводит слова Питерсона журналист Оуэн Ваттерсон в социальной сети Х.

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