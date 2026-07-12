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Защитник «Майами» Митчелл рассказал о подготовке к сезону с Адетокунбо в Греции

Защитник «Майами» Митчелл рассказал о подготовке к сезону с Адетокунбо в Греции
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Разыгрывающий «Майами Хит» Дэвион Митчелл договорился о совместных летних тренировках со звёздным форвардом Яннисом Адетокунбо. Баскетболисты встретятся в Греции, чтобы наработать игровую химию.

«Спросил его: «Йоу, что ты делаешь летом? Честно пытаюсь работать с тобой и наработать «химию». Он ответил: «Ты когда-нибудь бываешь в Европе?» И я сказал: «Вообще-то еду в Европу». Он сказал: «Хорошо, тогда что ты делаешь в эти дни?» Я сказал ему, и он ответил: «Хорошо, тогда ты можешь приехать в Грецию, если хочешь?» Сразу сказал: «Я там». Так что приеду туда, будем тренироваться. Это будет весело», — приводит слова Митчелла Heat vs Haters в социальной сети Х.

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