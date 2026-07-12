Агент Леброна: Джеймс не гонится за чемпионским перстнем

Рич Пол, агент звёздного американского форварда Леброна Джеймса, высказался о мотивации своего клиента. По словам Пола, 41-летний баскетболист не стремится к титулу любой ценой, однако продолжит использовать возможности, которые даёт ему текущий контракт и статус.

«Он не гонится за чемпионским перстнем, но когда ты так много работал, чтобы занять ту позицию, на которой находишься сейчас, можешь реально решать, что хочешь делать, кто бы не воспользовался этим?» — приводит слова Пола Legion Hoops в социальной сети Х.

Напомним, 41-летний Джеймс решил не продлевать соглашение с «Лос-Анджелес Лейкерс», где провёл последние восемь сезонов.