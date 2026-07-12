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Американский баскетболист был застрелен во время турнира в Нью-Йорке

Американский баскетболист был застрелен во время турнира в Нью-Йорке
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Бывший профессиональный баскетболист Кайну Рочфорд был застрелен в пятницу вечером во время баскетбольного турнира в Гарлеме (Нью-Йорк, США), ещё два человека получили ранения. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на полицию Нью-Йорка.

Рочфорд, выступавший за Fairleigh Dickinson University и игравший в клубах Литвы, Франции, Израиля и других стран, получил смертельное ранение в голову около 22:30 на турнире Kingdome Basketball Tournament.

По данным полиции, стрельба произошла во время просмотра игры между матчами, в которых участвовал Рочфорд. Причиной стал конфликт 35-летнего баскетболиста с другим мужчиной, характер ссоры не уточняется. Свидетели рассказали, что сначала услышали звуки, похожие на фейерверк, после чего люди начали разбегаться.

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