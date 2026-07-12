«Цель — бороться за чемпионство». Президент «Шарлотт» — об обмене Ламело Болла

Президент по баскетбольным операциям команды НБА «Шарлотт Хорнетс» Джефф Питерсон объяснил, почему был обменян Ламело Болл.

«Иногда такие решения даются непросто, но, когда вы смотрите на весь сезон и на то, где мы оказались, важно честно признаться себе, на каком уровне вы находитесь как команда. И это то, что я должен был сделать в конце сезона. И мне просто показалось, что цель никогда не состоит в том, чтобы бороться за место в плей-ин. Цель не в том, чтобы попасть в плей-ин или даже разово в плей-офф.

Я много раз говорил с тех пор, как я здесь, в Шарлотте: цель — выйти в плей-офф и остаться там надолго. И в конечном счёте бороться за чемпионство», — приводит слова Питерсона ESPN.