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«Цель — бороться за чемпионство». Президент «Шарлотт» — об обмене Ламело Болла

«Цель — бороться за чемпионство». Президент «Шарлотт» — об обмене Ламело Болла
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Президент по баскетбольным операциям команды НБА «Шарлотт Хорнетс» Джефф Питерсон объяснил, почему был обменян Ламело Болл.

«Иногда такие решения даются непросто, но, когда вы смотрите на весь сезон и на то, где мы оказались, важно честно признаться себе, на каком уровне вы находитесь как команда. И это то, что я должен был сделать в конце сезона. И мне просто показалось, что цель никогда не состоит в том, чтобы бороться за место в плей-ин. Цель не в том, чтобы попасть в плей-ин или даже разово в плей-офф.

Я много раз говорил с тех пор, как я здесь, в Шарлотте: цель — выйти в плей-офф и остаться там надолго. И в конечном счёте бороться за чемпионство», — приводит слова Питерсона ESPN.

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