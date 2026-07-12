Женская сборная России по баскетболу 3х3 U21 вышла на Кубок мира

В воскресенье, 12 июля, в китайском Таньшане проходит заключительный игровой день турнира Лиги наций 3х3. Женская сборная России (Мария Грищук, Мария Емельянова, Светлана Розанова, Мария Ячменникова) по итогам двух матчей отобралась на Кубок мира вслед за своими соотечественниками из мужской команды.

Сегодня российские спортсменки одержали две победы. В первом утреннем матче женская сборная встретилась с национальной командой Китая, выступающей в роли хозяек Лиги наций 3х3. Российская сборная обыграла китаянок с крупным счётом 21:10, а через час была крупно обыграна уже сборная Казахстана — 19:6, что и обеспечило выход России на Кубок мира, где сборная будет выступать с флагом и гимном страны.

Впереди девушек ожидает финал дня, но он не повлияет на путёвку на Кубок мира, которая была уже завоёвана.

В данные минуты мужская команда 3х3 играет с аутсайдером турнира Катаром.