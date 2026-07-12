Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Сочувствую фанатам». Президент «Шарлотт» — о решении обменять Ламело Болла

«Сочувствую фанатам». Президент «Шарлотт» — о решении обменять Ламело Болла
Комментарии

Президент по баскетбольным операциям команды НБА «Шарлотт Хорнетс» Джефф Питерсон рассказал о реакции владельцев клуба на обмен Ламело Болла.

«Я действительно сочувствую фанатам и понимаю, как они появляются. Если честно, я люблю Ламело. Он замечательный человек. Конечно, у него огромный талант. И у нас с ним отличные отношения.

Но надеюсь, они поймут, что я действую в интересах организации «Хорнетс». Я действительно так считаю. И дело не в одном или двух годах. Речь идёт об устойчивом успехе и объективной оценке того, где мы находимся в нашем жизненном цикле. Я не сомневаюсь, что команда, которую мы представим в следующем году и в последующие годы, продолжит бороться и в конце концов мы добьёмся своего.

Реакция владельцев? Мы общаемся на регулярной основе. Мы постоянно на связи. Так что это не было неожиданностью вроде: «Эй, вот что я хочу сделать. Вот что, я думаю, нам следует сделать». У нас много разговоров. К счастью, Гейб [Плоткин] и Рик [Шнал] также довольно реалистичны в отношении того, где мы находимся и каков жизненный цикл организации.

Так что это не было решением, принятым в моменте. Это был постоянный диалог на протяжении всего сезона, постсезона, постоянное планирование на случай непредвиденных обстоятельств и тому подобное. Так что я бы не сказал, что это было трудно. В конце концов, такие решения нужно принимать с убеждённостью», — приводит слова Питерсона ESPN.

Материалы по теме
«Цель — бороться за чемпионство». Президент «Шарлотт» — об обмене Ламело Болла
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android