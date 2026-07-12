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Тренер «Портленда» — о Моранте: попросил быть тем самым Джа, что обыграл нас в плей-офф

Тренер «Портленда» — о Моранте: попросил быть тем самым Джа, что обыграл нас в плей-офф
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Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Портленд Трэйл Блэйзерс» Майка Нори высказался о звёздном разыгрывающем защитнике Джа Моранте, который был обменян из «Мемфис Гриззлиз».

«То, как он говорил, как он выглядел… его намерения, по его лицу было видно, что он скучал по баскетболу. Когда мы с ним встретились, то я попросил его быть тем самым Джа, который обыграл нас 4-2 в плей-офф [пять лет назад].

И он заверил, что мы получим лучшего Джа и что он будет делать всё правильно. Так что я искренне думаю, что мы получим лучшую версию Джа, а самое главное — очень мотивированного Джа», — приводит слова Нори издание Yahoo Sports.

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Этот обмен выстрадали до конца. Джа Моранту наконец нашли новый клуб!
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Новости. Баскетбол
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