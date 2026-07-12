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В «Шарлотт» высоко оценили работу 23-летнего форварда Миллера

В «Шарлотт» высоко оценили работу 23-летнего форварда Миллера
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Президент по баскетбольным операциям команды НБА «Шарлотт Хорнетс» Джефф Питерсон оценил работу 23-летнего американского форварда Брэндона Миллера, который стал игроком клуба после того, как был выбран под вторым номером на драфте НБА 2023 года.

«Я очень, очень доволен тем, как Брэндон подходит к своей реабилитации. Он постоянно в тренажёрном зале. Он знает, что должен продолжать работать над своим телом и становиться сильнее, и он принял это близко к сердцу.

Его будущее? Я разговаривал с Брэндоном и его представителями. Они знают, что мы хотим видеть Брэндона здесь очень, очень долго», — приводит слова Питерсона издание ESPN.

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