Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Не понимаю, почему это всё ещё обсуждается». Морант — о скандалах со своим участием

«Не понимаю, почему это всё ещё обсуждается». Морант — о скандалах со своим участием
Комментарии

Звёздный разыгрывающий защитник Джа Морант, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Портленд Трэйл Блэйзерс», высказался о скандалах, в которых был замешан в лиге.

«Очевидно, в прошлом я делал то, что вы и так все знаете, но это уже было кучу раз обсуждено и решено. Я не понимаю, почему спустя годы это всё ещё тема для обсуждений, когда с тех пор ничего не происходило. И я чувствую, что, если бы я действительно был тем плохим парнем, образ которого вы так стараетесь нарисовать, вы бы сейчас не разговаривали со мной. Меня бы здесь просто не было», — приводит слова Моранта издание Yahoo Sports.

Материалы по теме
Тренер «Портленда» — о Моранте: попросил быть тем самым Джа, что обыграл нас в плей-офф
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android