«Не понимаю, почему это всё ещё обсуждается». Морант — о скандалах со своим участием

Звёздный разыгрывающий защитник Джа Морант, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Портленд Трэйл Блэйзерс», высказался о скандалах, в которых был замешан в лиге.

«Очевидно, в прошлом я делал то, что вы и так все знаете, но это уже было кучу раз обсуждено и решено. Я не понимаю, почему спустя годы это всё ещё тема для обсуждений, когда с тех пор ничего не происходило. И я чувствую, что, если бы я действительно был тем плохим парнем, образ которого вы так стараетесь нарисовать, вы бы сейчас не разговаривали со мной. Меня бы здесь просто не было», — приводит слова Моранта издание Yahoo Sports.