«Милуоки» за $ 64 млн продлил контракт с Трентом-младшим — Чарания

Руководство команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» подписало новый контракт с 27-летним американским атакующим защитником Гари Трентом-младшим, о чём сообщили авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания.

Новое соглашение с игроком заключено сроком на четыре года, сумма составляет $ 64 млн.

Трент провёл последние два сезона в «Милуоки», где набирал в среднем 9,7 очка при 41% попаданий (39% из-за трёхочковой дуги). Защитник подписал контракт на минимальную зарплату летом 2024 года, а затем получил двухлетний контракт на $ 7,5 млн перед началом прошлого сезона, но он отказался от своей опции игрока, чтобы снова стать свободным агентом.