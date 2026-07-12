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Аналитик заявил, что второй номер драфта-2026 способен стать лучшим снайпером, как Дюрант

Аналитик заявил, что второй номер драфта-2026 способен стать лучшим снайпером, как Дюрант
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Американский аналитик Джей Билас сравнил 19-летнего защитника Дэррина Питерсона, выбранного под вторым номером на драфте-2026 «Ютой Джаз», со звёздным Кевином Дюрантом.

«У него невероятная плавность в игре. Он может набирать очки откуда угодно. У него просто потрясающее чувство игры и уровень мастерства. У него есть габариты, атлетизм — всё что угодно. Из-за этих проблем с подколенным сухожилием и судорогами он не сыграл полный сезон, но когда он выходил на паркет, то набирал 26 очков за 20 минут.

Я никогда не был силён в сравнениях, потому что склонен оценивать, похож ли игрок внешне на другого, а не как именно он играет. Я немного сомневаюсь в сравнении с Коби [Брайантом], но в плане набора очков таких игроков мало. Последний, кто, по моему мнению, набирал очки так же легко, как Питерсон, — это Кевин Дюрант. Они совершенно разные игроки. Но когда Дюрант пришёл в лигу, было ясно: он в какой-то момент станет лучшим снайпером. И то же самое чувствуется в отношении Питерсона — он создан для того, чтобы стать лучшим снайпером», — сказал Билас на YouTube-канале All The Smoke.

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