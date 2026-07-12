Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Каждая команда, что участвует в гонке, всё ещё верит». Чарания — о будущем Леброна в НБА

«Каждая команда, что участвует в гонке, всё ещё верит». Чарания — о будущем Леброна в НБА
Комментарии

Авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания высказался о ситуации с будущим 41-летнего американского форварда Леброна Джеймса, являющегося четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Каждая команда, которая участвует в гонке, всё ещё верит, что у неё есть шанс, всё ещё общается с Ричем Полом ежедневно, ежечасно. Выясняя, как это будет выглядеть, каково их желание и цели», — приводит слова Чарании аккаунт Heat Central в социальной сети Х.

Леброн был выбран под первым номером на драфте НБА в 2003 году «Кливлендом». В 2010-м Джеймс ушёл из клуба в «Майами», где выиграл два чемпионства, а затем вернулся в «Кавальерс» и завоевал третий титул в 2016-м. С 2018 по 2026 год Леброн выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», где один раз стал чемпионом.

Следите за межсезоньем НБА на «Чемпионате»:
Куда уйдёт Леброн Джеймс? Межсезонье НБА — LIVE!
Live
Куда уйдёт Леброн Джеймс? Межсезонье НБА — LIVE!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android