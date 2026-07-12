Дрэймонд Грин — о будущем Леброна Джеймса: сделал ему безумное предложение

36-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион НБА Дрэймонд Грин, выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», высказался о будущем 41-летнего четырёхкратного обладателя титула Леброна Джеймса.

«Будущее Леброна? Мы тут недавно с Леброном оказались вместе на одной тусовке, и я не сдержался, сделав ему предложение. Предложение было безумным, думаю, я в этом довольно хорош.

Не уверен, что он принял какое-то решение на данный момент, но если бы ему нужно принимать решение в тот момент, оно точно заставило бы его хорошенько подумать над этим», — сказал Дрэймонд Грин на своём YouTube-канале.