Защитник «Лейкерс» Ривз: хотим добиваться успеха сейчас и через пять, шесть, семь лет

Американский защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз высказался о стратегии развития команды, которую он обсуждал с руководством клуба перед подписанием нового контракта.

«Да, много разговаривал с Робом Пелинкой. Я также очень близок с Лукой и Редиком. И могу сказать, что мы строим что-то, что может быть устойчивым не только сейчас, но и в будущем. Я совсем недавно понял, что являюсь самым старшим игроком в команде, мне 28. Это просто невероятно. Но мы хотим добиваться успеха сейчас и через пять, шесть, семь лет», — приводит слова Ривза Purp Gold Lakers в социальной сети Х.

Напомним, защитник подписал с клубом новый четырёхлетний контракт на $ 185 млн.