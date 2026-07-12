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Сборные России по баскетболу 3x3 выиграли конференцию «Азия-1» в Лиге наций

Сборные России по баскетболу 3x3 выиграли конференцию «Азия-1» в Лиге наций
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Мужская и женская сборные России по баскетболу 3x3 U21 одержали победы в финальных матчах конференции «Азия-1» Лиги наций, соревнования проходили в Таншане, Китай. Обе российские команды стали победителями своих турниров и выиграли путёвки на Кубок мира среди игроков не старше 23 лет.

Мужская сборная России в решающем поединке встретилась с командой Казахстана и уверенно переиграла соперника со счётом 21:14. Женская команда, в свою очередь, в финале разгромила сборную Монголии с ещё более крупным счётом — 21:6. Обе победы позволили российским командам занять первые места в своих турнирных таблицах конференции «Азия-1».

Напомним, в апреле 2026 года после рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) ФИБА допустила российских и белорусских молодых спортсменов (до 21 года) до участия в юношеской Лиге наций в формате 3x3. Таким образом, мужская и женская сборные России U21 вернулись на международную арену.

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