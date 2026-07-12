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Кириленко высказался о победах российских сборных по баскетболу 3х3 в юниорской Лиге наций

Кириленко высказался о победах российских сборных по баскетболу 3х3 в юниорской Лиге наций
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Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что победы мужской и женской сборных России по баскетболу 3x3 среди игроков не старше 21 года в конференции «Азия-1» юниорской Лиги наций подтвердили правильность проделанной работы.

«Поздравляю парней и девушек с победами на этом турнире. Можно сказать, что игроки этих сборных впервые сыграли в официальных соревнованиях и впервые среди всех команд после отстранения. Не смогли победить во всех игровых днях, но это и невозможно было бы.

Для федерации очень важным стала не только победа двух сборных, а понимание того, что работа в этом направлении проведена качественно и грамотно. Думаю, Центр спортивной подготовки доволен выступлениями сборных, а Российский спортивный фонд не зря поддерживает наших баскетболистов с самых юных лет.

Зрители тоже должны были остаться довольными данками Шикалова, кроссоверами Шопот, мощью Лавренова, агрессивностью под кольцом Голубевой, бицепсами Рублёва, вообще каждый игрок наших команд оставил заметный след. Юноши и девушки этих сборных стали первыми в командных видах, кто сыграл полноценный международный турнир», — приводит слова Кириленко ТАСС.

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