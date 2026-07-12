Дрэймонд Грин прокомментировал слухи о возможном конфликте между Тейтумом и Брауном

Ветеран «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о возможном конфликте форварда «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума с экс-игроком команды Джейленом Брауном. Ранее в СМИ появилась информация, что личные отношения звёздных баскетболистов сошли на нет ещё год назад.

«Это дерьмо не имеет значения. У нас у всех разная жизнь. Это не значит, что они друг другу не нравились или у них случился конфликт. Это просто означает, что у нас разные интересы за пределами баскетбольной площадки. Никто из вас, людей, которые сидят и судят, не тусуется с каждым коллегой, с которым работает. Но почему-то, когда речь заходит о баскетболистах, если двое парней не тусуются, это становится большой проблемой?» — приводит слова Грина NBA Courtside в социальной сети Х.