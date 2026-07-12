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Форвард «Автодора» Коско: я вернулся и хочу показывать свой максимум каждый день

Форвард «Автодора» Коско: я вернулся и хочу показывать свой максимум каждый день
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Форвард «Автодора» Даниил Коско прокомментировал возвращение в саратовский клуб и подписание полноценного контракта на сезон-2026/2027, заявив, что намерен выкладываться на максимум в каждой игре.

«Прошлый сезон в «Автодоре» стал для меня перезагрузкой. Команда приняла меня как родного, а болельщики не сомневались в нас даже в самых трудных матчах. Сейчас я вернулся и хочу показывать свой максимум каждый день. До встречи в сезоне!» — приводит слова Коско пресс-служба «Автодора».

Коско — уроженец города Лида и воспитанник белорусского баскетбола. Форвард был признан лучшим молодым игроком Кубка Беларуси — 2022, а также чемпионата Беларуси в сезонах-2022/2023 и 2023/2024.

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