Джейлен Браун назвал сумму, которую ежегодно тратит на поддержание физической формы

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Джейлен Браун рассказал о своих ежегодных расходах на тело и восстановление, сравнив их с тратами звёздного американского баскетболиста Леброна Джеймса.

«Много делаю, особенно летом. Вы видели, что я занимаюсь в бассейне. Помните, как Леброн сказал, что тратит около $ 1 млн? У меня, наверное, близко к этому. Может, не миллион. Где-то между 500 и 700 тысячами. Это примерно так, потому что у меня есть своя команда врачей.

Нужно выходить за рамки того, что предоставляют организации. У меня есть свои тренеры, потому что клубы обеспечивают лишь определённый объём. Зная, что я трачу энергию на высоком уровне в защите и нападении, при весе 240 фунтов это даёт большую нагрузку на тело и колени при игре в 70 матчах. Я не пропускаю много игр», — приводит слова Брауна dunk в социальной сети Х.