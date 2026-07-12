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Тренер «Автодора» Вергун: Коско очень хорошо смотрится в быстрой игре и переходах

Тренер «Автодора» Вергун: Коско очень хорошо смотрится в быстрой игре и переходах
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Главный тренер «Автодора» Ростислав Вергун прокомментировал подписание контракта с форвардом Даниилом Коско, отметив универсальность белорусского баскетболиста и его способность усиливать игру в быстрых атаках и переходах.

«Даниил — универсальный атлет, способный помогать команде на обеих сторонах площадки. Его позиция на площадке «3/4/2», что ещё раз подчёркивает его вариативность и полезность в разных сочетаниях и задачах. Коско очень хорошо смотрится в быстрой игре и переходах.

В защите он проявил себя достаточно универсально и качественно в прошлом сезоне. Мне импонирует большое количество положительных характеристик от клубного персонала и тренерского штаба. Особенно важно большое желание со стороны игрока вернуться в Саратов и быть полноценной частью «Автодора»», — приводит слова Вергуна пресс-служба «Автодора».

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