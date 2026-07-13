Центровой Сергей Балашов останется в МБА-МАИ — источник

Московский баскетбольный клуб МБА-МАИ сохранит в составе центрового Сергея Балашова, подписав с ним новое соглашение. У 29-летнего игрока заканчивался контракт, однако стороны договорились о его продлении. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Балашов — уроженец Москвы, но в раннем возрасте переехал в Санкт-Петербург, где и начал заниматься баскетболом. Профессиональную карьеру он начинал в системе петербургского «Спартака», затем выступал за «Динамо», молодёжную команду «Зенита» и «Локомотив-Кубань», в составе которого в 2017 году выиграл Кубок России. Позже Балашов провёл пять сезонов в «Енисее», где стал капитаном команды, а прошлым летом перешёл в МБА.

В прошедшем сезоне Балашов провёл 36 игр. Его статистика: 5,2 очка и 3,1 подбора в среднем за 13 минут на площадке.